При столкновении трех автомобилей в Тамбове пострадала 17-летняя девушка

Участниками аварии стали три машины Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ДТП, в котором получила травмы 17-летняя девушка, произошло 22 ноября в 20 часов 10 минут на улице Астраханской в районе дома №120«А» города Тамбова. Здесь столкнулись автомобили «Lada Kalina», под управлением 32-летней женщины и «Lada Priora», за рулем которого находился 21-летний мужчина.После столкновения «Lada Kalina» преградила путь движущимся по главной дороге машинам и в авто врезалась «Daewoo Nexia», под управлением 39-летнего водителя.

- В результате аварии травмы получила 17-летняя пассажирка автомобиля «Daewoo Nexia», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - На автомобиле скорой медицинской помощи девушку доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.