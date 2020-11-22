До конца следующего года 133 тамбовчанина переселят из аварийного жилья

В Тамбовской области продолжается переселение граждан из аварийного жилья в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Как пояснили в управлении топливно-энергетического комплекса и ЖКХ региона, за 2019-2020 годы переселили 162 человека из жилых помещений общей площадью около двух тысяч квадратных метров. В частности, 41 квартира в Тамбове (98 человек), 23 квартиры в Котовске (62 человека), по 1 квартире в Моршанске и Мичуринске (по одному).

До 31 декабря 2021 года переселят еще 133 человека из квартир площадью около 1,5 тысяч квадратных метров. Участниками программы стали три города - Тамбов, Котовск и Рассказово.

- В Тамбове заключены контракты на расселение 571,3 квадратных метра аварийного жилья, что составляет 92% от всей расселяемой площади. Квартиры приобретены в доме, введенном в эксплуатацию. Сейчас продолжаются работы по оформлению документов. В Рассказово также заключили контракты. Квартиры куплены в двух домах, введенных в эксплуатацию. В Котовске будут приобретены 28 квартир в доме, сдача которого планируется в конце 2020 года, - добавили в администрации области.