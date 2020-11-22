На утро 22 ноября в Тамбовской области заразились коронавирусом 118 человек

За минувшие сутки в Тамбовской области заразились коронавирусом 118 человек. Из них: 36 мужчин, 74 женщины, восемь детей (мальчики 1 года и 17 лет, девочки 2, 13, 15, 16 лет). Возраст взрослых от 24 до 87 лет. Все контактировали с заболевшими. Общее количество подтвержденных случаев в регионе выросло до 12229, из них 3188 без клинических проявлений.

10124 пациента выздоровели: 5570 выписали из стационара, 4554 сняли с амбулаторного наблюдения. Госпитализированы 718 человек, из них диагноз «пневмония» у 691. На домашнем карантине – 3792 (из них подтвержденных случаев - 1300). Сняты с наблюдения на дому – 29678. Выписано из больниц – 8213.