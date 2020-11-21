В районах Тамбовской области появятся 17 медиков

В управлении здравоохранения Тамбовской области заключили договоры с медиками, решившими принять участие в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Двенадцать врачей-специалистов и пять фельдшеров устроились на работу в Моршанскую, Тамбовскую, Рассказовскую, Первомайскую, Никифоровскую, Ржаксинскую, Кирсановскую ЦРБ, а также городскую клиническую больницу Котовска.

Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» нацелены на то, чтобы решить проблему нехватки профессиональных кадров в медицинских учреждениях на селе и в небольших городах. Их участники обязаны отработать на полную ставку 5 лет.

- Чтобы поддержать специалистов, государство выплачивает им компенсационные выплаты в размере 1 миллиона рублей для врачей и 500 тысяч для фельдшеров, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Как показывает практика, большинство медиков за это время обустраиваются на новом месте и остаются работать дальше.

Программа «Земский доктор» начала действовать в 2012 году. За это время она доказала свою эффективность. За 8 лет сельские больницы пополнили 450 врачей, большинство из которых оказывают первичную медико-санитарную помощь. Не мене востребованной оказалась и программа «Земский фельдшер», которую реализуют с 2018 году. За два года ее участниками стали 80 медиков. Ранее в этом году вступили в программы еще семнадцать врачей и четыре фельдшера.