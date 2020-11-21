В Тамбове из-за ремонта коллектора перекроют движение по улице Гастелло

Участок улицы Гастелло перекрою на четыре дня Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове продолжаются работы по ремонту коллектора на улице Гастелло. В рамках реконструкции коммунальщикам предстоит заменить 2 километра труб. На одном из этапов работ горожан ждут ограничения движения.

- В связи с проведением акционерным обществом «Тамбовские коммунальные системы» работ по реконструкции канализационного коллектора с 8 часов 26 ноября до окончания работ 29 ноября будет прекращено движение транспортных средств по улице Гастелло, на участке от переулка Летного до улицы Районной, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.