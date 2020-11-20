Тамбовчанин привез сестру в магазин и умер, ожидая ее

20 ноября днем в Кирсанове в собственном автомобиле скончался 61-летний мужчина. Тело обнаружила его родная сестра. Незадолго до этого кирсановец подвез родственницу до торговой точки и остался ждать ее в машине. Вернувшись, женщина нашла брата мертвым.

- Следов криминального характера на теле погибшего не обнаружено, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области. - По предварительным данным мужчина страдал тяжелым заболеванием. Сейчас в Моршанском МСО СУ СК России по Тамбовской области по факту гибели мужчины организовано проведение процессуальной проверки.