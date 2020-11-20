Детский сад в Уварово, торжественно открытый в сентябре, до сих пор не заработал

Торжественное открытие с традиционным перерезанием ленточки состоялось 9 сентября

9 сентября в Уварово состоялось торжественное, с участием губернатора Александра Никитина, открытие филиала детского сада, который получил название «Вишенка». Этот корпус рассчитан на 50 детей от 1,5 до 3 лет. Детский сад построили в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» нацпроекта «Демография». Общий объём финансирования составил больше 76 миллионов рублей, из которых 39,65 миллиона рублей – средства федерального бюджета. Концепция нового детского сада – развитие творческих способностей у малышей. Для этого в каждой группе детского сада сделали арт-зоны для занятий музыкой и театром. Здесь есть студия комфорта и центр развития. В музыкально-спортивном зале детского сада оборудовали интерактивный пол. На улице сделали общую для всех групп арт-зону, где дети смогут воспользоваться мольбертами, кистями и красками. Тут же будут проходить пленэры и выставки детских рисунков. В детском саду даже предусмотрели летнюю мини-сцену для организации театрализованных представлений и спортивную площадку. Жители Уварово с нетерпением ждали нового дошкольного учреждения. Но сейчас люди жалуются, что и спустя более, чем 2 месяца после открытия, в полную силу сад не функционирует.

- Почему до сих пор сад «Вишенка» не работает полный день? - задается вопросом жительница Уварово Анастасия Милюкова. – До сих пор дети ходят в группы только на два часа - с 9 до 11. Сначала в садике не было воды, потом отопления, до сих пор не работает столовая. Когда наши дети уже полноценно начнут ходить в сад?

- Дети на протяжении почти трех месяцев ходят на адаптацию на 2 часа, их не кормят, родители не могут выйти на работу, никто каких внятных объяснений не дает по этому вопросу, - возмущаются родители уваровских дошколят. - Дату, когда сад заработает, не озвучивают. Что нам делать? Куда бежать с нашей проблемой?

По словам родителей, им пообещали, что детский сад заработает после устранения недоделок подрядчика, но что это за недоделки и когда их устранят, людям не объясняют.

В отделе образования администрации Уваровского района пояснили, что недостатки при строительстве – не причина «простоя», а задержку объясняют … долгим периодом адаптации малышей. И лишь сейчас, спустя три месяца чиновники сочли, что процесс привыкания можно считать законченным.

- В здании есть электричество, водоснабжение и отопление. Недостатки, которые допущены подрядчиком – отсутствие навеса для колясок и дополнительного озеленения, не влияют на возможность функционирования детского сада. Вскоре эти мероприятия будут реализованы, - говорит и.о.начальника отдела образования администрации города Уварово Елена Филитова. - В настоящее время в детском саду «Вишенка» работает три группы, в которых осуществляется присмотр и уход за детьми без питания и сна с 8 до 12 часов. Дети прошли период адаптации, и в ближайшее время детский сад приступит к работе в полном объёме.

По предварительным данным дошкольное учреждение может заработать в полную силу уже на следующей неделе.