Наркокурьерам грозит пожизненное заключение за попытку сбыта 4 кг «синтетики» в Тамбове

В Тамбове завершено расследование уголовного дела о попытке сбыта четырех килограммов синтетических наркотиков на территории областного центра. 2 июня этого года инспекторы ДПС Владимир Федотов и Владимир Мамонов несли службу в Жердевском районе.

В районе поворота с федеральной трассы Р-22 «Каспий» в сторону Жердевки автоинспекторы заметили стоящий на обочине автомобиль «Хонда» с номерами московского региона. Автомобиль пытался двигаться, но увяз в грязи.

Сотрудники УГИБДД подошли к машине и увидели двух человек в салоне – мужчину и женщину. Предположительно, они находились вод воздействием наркотиков. По рации автоинспекторы информировали коллег из дежурной части полиции Жердевского района. Позже у доставленных в больницу водителя и пассажира врачи подтвердили наркотическое опьянение.

При досмотре автомобиля полицейские нашли 37 свертков с наркотиками общим весом около четырех килограммов. Среди них были гашиш, амфетамин, мефедрон и метамфетомин.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». По решению суда подозреваемые были арестованы и помещены под стражу СИЗО.

Во время расследования уголовного дела специалисты провели ряд экспертиз. С обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд. Обвиняемым может грозить до пожизненного лишения свободы.

- За образцовое исполнение служебных обязанностей, выявление наркокурьеров и изъятие особо крупной партии наркотических средств приказом Министра внутренних дел инспектор отдельного специализированного батальона ДПС УГИБДД УМВД России по Тамбовской области, лейтенант полиции Владимир Федотов награжден медалью МВД России – «За доблесть в службе», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.