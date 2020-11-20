Тамбовские школьницы ради красивых селфи оторвали трость у памятника Ивану Мичурину

После того, как школьницы сфотографировались, они выкинули трость

В Тамбовской области на станции «Мичуринск-Уральский» две школьницы испортили памятник ученому Ивану Мичурину. При обходе привокзальной площади представитель компании по благоустройству обнаружил повреждения монумента и сообщил об этом правоохранителям.

Выяснилось, что девочки-подростки оторвали металлическую трость, с которой сделали селфи в городском парке культуры и отдыха, после чего выбросили.

- Дознанием ЛО МВД России на станции Мичуринск в отношении девушек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 214 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вандализм», - сообщает «МВД-Медиа».

Любительницам селфи грозит до трех лет колонии.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по ЦФО