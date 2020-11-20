Тамбовским выпускникам перенесли сроки итогового сочинения

Итоговое сочинение, которое выпускники 11 классов должны были написать 2 декабря, перенесли из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Как сообщили в управлении образования и науки Тамбовской области, оно пройдет не ранее 5 апреля 2021 года. Такое решение согласовано Рособрнадзором и Минпросвещения России и одобрено на заседании Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

- Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11 классов допуском к государственной итоговой аттестации, - сообщают в управлении. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе выбрать написание изложения.

Также на заседании Оперативного штаба принято решение об изменении формата проведения итогового собеседования по русскому языку, которое является допуском к государственной итоговой аттестации для выпускников 9 классов. Согласно расписанию, итоговое собеседование должно пройти 10 февраля 2021 года и в дополнительные сроки 10 марта и 17 мая 2021 года. При сохранении неблагоприятной эпидемиологической обстановки собеседование будет проводиться в эти сроки по решению региональных органов исполнительной власти в дистанционном формате с использованием информационно-коммуникационных технологии .