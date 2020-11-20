В Мичуринске вор «раздел» маникен в магазине одежды

Сорвав с маникена пальто, мужчина бросился бежать из магазина Фото: УМВД по Тамбовской области

В магазине одежды на улице Советской города Мичуринска 18 ноября неизвестный сорвал с маникена женское пальто и убежал. Сотрудники торговой точки вызвали полицию. По записям с камер видеонаблюдения стражи порядка установили личность вора и задержали его. Им оказался 64-летний ранее судимый местный житель.

Мужчину доставили в отдел полиции, где он сознался в краже. По его словам, похищенное пальто он успел продать, а деньги потратить на личные нужды.

— В настоящее время отделом дознания ОМВД по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.