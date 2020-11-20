В Моршанске при пожаре погиб 49-летний мужчина, его родители смогли спастись из огня

Пенсионеры смогли спастись, а их сын не выжил Фото: СУ СК России по Тамбовской области

19 ноября около 23 часов 30 минут в Моршанске на ул. Дзержинского загорелась квартира, расположенная на 7 этаже 9-этажного дома. В результате пожара квартира частично выгорела изнутри. Хозяева квартиры – пожилая супружеская пара - заметили возгорание и сумели выбраться, а их 49-летний сын скончался в машине «скорой помощи». По предварительным данным, очаг возгорания находится в комнате, где находился погибший. Вероятнее всего пожар произошел из-за непотушенной сигареты.

- В обстоятельствах трагедии разбираются следователи Моршанского МСО СУ СК России по Тамбовской области. Начата доследственная проверка, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.