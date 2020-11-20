В Тамбове перенесут остановку «Ново-Рубежная»

В Тамбове в связи с установкой нового светофора на пересечении улицы им. Юрия Гагарина и переулка Ново-рубежный остановка «Ново-рубежная» по нечетной стороне улицы им. Юрия Гагарина переносится назад по ходу движения транспорта на 30 метров.

Специалистам «Спецдорсервиса» дано поручение выполнить перенос автобусного павильона, обустроить заездной карман, накопительную площадку и подход к ней в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения, нанести горизонтальную дорожную разметку и установить дорожные знаки, а также ликвидировать ранее существовавший заездной карман по улице им. Юрия Гагарина, в районе дома 14 по переулку Ново-рубежному.

- Специалисты муниципального учреждения «Пассажирские перевозки» внесут изменения в документы, включающие сведения о маршрутах регулярных перевозок, а также перенесут автопавильон на 30 метров назад по ходу движения на вновь обустроенный остановочный пункт и разместят информацию, предусмотренную действующим законодательством, - сообщили в пресс-службе администрации города Тамбова.