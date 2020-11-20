На Тамбовщине собираются увеличить прожиточный минимум пенсионеров

В Тамбовской области планируют пересмотреть прожиточный минимум для пенсионеров, установленный на 2021 год. Напомним, ниже этого минимума пенсии опускаться не могут, а те, кто получает ее в меньшем размере, получает федеральную социальную доплату. В Тамбовской области прожиточный минимум на следующий год в сентябре утвердили на уровне 8 917 рублей.

- Вариант расчета величины прожиточного минимума пенсионера рассчитали с применением данных о величине прожиточного минимума пенсионера по Тамбовской области, в целом по Российской федерации за I и II квартал 2020 года, и данных об оценке величины прожиточного минимума пенсионера на 2021 год, предоставленной Министерством экономического развития Российской Федерации, - говорится в пояснительной записке к законопроекту, внесенному в Тамбовскую областную Думу.

Сейчас стало известно, что Минэкономразвития изменило данные об оценке прожиточного минимума, поэтому и региональная величина подлежит корректировке.

Теперь величина прожиточного минимума пенсионера в целом по Тамбовской области на 2021 год определена в размере 9396 рублей (на 479 рублей больше, чем предполагалось), и на 114,0 % выше по отношению к 2020 году. Законопроект рассмотрят на заседании Тамбовской областной Думы.