Тамбовчанин изнасиловал и ограбил свою знакомую

В Тамбовской области под суд пойдет 20-летний молодой человек, который обвиняется в совершении сразу нескольких преступлений. По версии следствия, на его счету изнасилование, грабеж, приобретение и хранение наркотиков, кража, а также покушение на совершение насильственных действий сексуального характера.

Известно, что в социальной сети парень отправил сообщение знакомой девушке и попросил ее прийти на встречу для какого-то важного разговора. Встретившись в обозначенном месте молодой человек, который на тот момент был пьян, предложил приятельнице немного пройтись и по пути пообщаться. Оказавшись в безлюдном месте, он достал нож, приставил к шее девушки, повалил ее на землю и изнасиловал ее, а затем попытался совершить иные насильственные действия сексуального характера. Затем, забрав у жертвы два золотых кольца, серьги, браслет, сотовый телефон и планшетный компьютер (имущество оценили в 43 тысячи рублей), парень скрылся.

Кроме этого, молодой человек обвиняется в краже, которую он совершил в апреле из комнаты отдыха помещения автомойки и незаконном приобретение, хранение без цели сбыта наркотиков.