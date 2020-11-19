Тамбовские школьники выходят с дистанционки

23 ноября для учеников с 5 по 8 классы школ города Тамбова завершится дистанционный формат обучения. Учиться в очном формате дети начтут при соблюдении строгого эпидемиологического режима, предполагающего обязательную термометрию, усиление мер по пропуску, закрепление за каждым классом отдельного кабинета, проведение влажной уборки и дезинфекции поверхностей.

Напомним, решение о продлении на одну дополнительную неделю осенних каникул для учеников школ города Тамбова и Мичуринска было принято региональным оперативным штабом по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 30 октября.

После чего, 5 ноября штаб принял решение о введении дистанционного обучения для учеников с 5 по 8 классы школ Тамбова. Остальные же классы – с 1 по 4 и с 9 по 11, как и ученики школ Мичуринска, приступили к обучению в очном формате.

В общей сложности «дистанционка» в школах Тамбова продлилась две недели – с 9 по 21 ноября.

- В управлении образования и науки области подчеркивают: никакие планы по введению всеобщего дистанционного обучения в Тамбовской области на постоянной основе не обсуждаются и не планируются к рассмотрению, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Сейчас в нашем регионе на карантин закрыты отдельные классы в школах и отдельные группы в детских садах Тамбовской области.