Тамбовчан предупреждают об отключении света на 9 улицах

Как сообщает пресс-службе администрации города Тамбова, 23 и 30 ноября, а также 1 декабря в областном центре по ряду улиц отключат свет. Это связано с проведением ремонтных работа на объектах электроэнергетики.
Электроэнергию отключат на девяти улицах:
23 ноября с 8.30 до 16.00
- пр. Молодежный, д. 1-31;
- ул. Ушаковой, д. 1-43;
- ул. Матросова, д.19-23;
- ул. Л.Чайкиной, д. 11-19;
- ул. Воронежская.1-25;
- ул. Районная, д. 10-16;
- ул. Минаевская, 1-16.
30 ноября с 8.30 до 16.00
- ул. Ленинградская, д. 31-55;
1 декабря с 8.30 до 14.00
- Рассказовское шоссе.