Тамбовчан предупреждают об отключении света на 9 улицах

Как сообщает пресс-службе администрации города Тамбова, 23 и 30 ноября, а также 1 декабря в областном центре по ряду улиц отключат свет. Это связано с проведением ремонтных работа на объектах электроэнергетики.

Электроэнергию отключат на девяти улицах:

23 ноября с 8.30 до 16.00

- пр. Молодежный, д. 1-31;

- ул. Ушаковой, д. 1-43;

- ул. Матросова, д.19-23;

- ул. Л.Чайкиной, д. 11-19;

- ул. Воронежская.1-25;

- ул. Районная, д. 10-16;

- ул. Минаевская, 1-16.

30 ноября с 8.30 до 16.00

- ул. Ленинградская, д. 31-55;

1 декабря с 8.30 до 14.00

- Рассказовское шоссе.