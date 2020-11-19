В Тамбове зальют четыре городских катка

Специалисты уже начали готовить площадки под катки Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В этом году в Тамбове откроют четыре городских катка: в Парке Победы, около парка «Дружба», в сквере «Сенько» и около ледового дворца спорта «Кристалл».

Кроме того, лед зальют и в хоккейных коробках, расположенных по адресам: Рылеева, 84 и 100, Рабочая, 34, Базарная, 115/59, Полынковская, 65, Магистральная, 17, 1-й Авиационный проезд, 112а, в спортивном городке на Цветочной, 10б.

В настоящее время работники «Спецтехуниверсала» уже начали готовить площадки под катки. На этой неделе работы проводились около Парка «Дружба» и в Парке Победы.

- Площадки подсыпались песком и разравнивались, затем многократно проливались водой, чтобы создать основу для будущего катка. «На устройство ледовой площадки уходит несколько недель. Нужно, чтобы подложка хорошо пропиталась водой и замерзла. Это нужно для того, чтобы в даже в период возможных оттепелей основа катка сохранилась. А потом идет работа по наращиванию льда, и на заключительном этапе уже делается выравнивание, - сказала начальник «Спецтехуниверсала» Алла Порошина. - В этом году погодные условия позволили начать строительство катков намного раньше. Если все запланированные работы удастся провести в период минусовых температур, то в уже в первой декаде декабря ледовые площадки будут готовы принять любителей покататься на коньках.