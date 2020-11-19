В Тамбовской области мужчину, напавшего на пожилых супругов, отправят в психбольницу

В Моршанском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего местного жителя. Об обвиняется в совершении преступлений по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» и ч. 1 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Трагедия произошла днем, 27 апреля этого года, в селе Серповое Моршанского района. По версии следствия, мужчина зашел в дом, где проживала пожилая супружеская пара. Он нанес ножом несколько ранений в шею 80-летнему главе семейства, а затем ударил по голове его 71-летнюю жену. Пенсионерке удалось выбежать на улицу и позвать на помощь соседей.

Прибывшие на место происшествия медработники констатировали смерть пожилого мужчины, а его супругу госпитализировали в больницу. Там врачи диагностировали у пострадавшей зарытую черепно-мозговую травму.

- Согласно заключению стационарной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы мужчина страдает хроническим психическим расстройством и нуждается в принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, в связи с чем уголовное дело будет направлено в суд для применения ему принудительной меры медицинского характера, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.