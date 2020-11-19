В Тамбовской области женщина пыталась получить маткапитал на несуществующую дочь

В Управление Пенсионного Фонда РФ в городе Мичуринске обратилась 49-летняя жительница села Заворонежское с заявлением о выдаче сертификата на материнский капитал.

Получив от женщины свидетельство о рождении дочери, сотрудники Пенсионного фонда засомневались в его подлинности и оказались правы. Они сделали запросы в соответствующие инстанции, после чего выяснилось, что такого ребенка не существует в природе.

Затем работники ПФР обратились в полицию, где в отношении лже-матери возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат».

- Прокурор Мичуринского района обратился в суд с заявлением о признании недействительной и аннулировании актовой записи о рождении несуществующего ребенка, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбвоской области.