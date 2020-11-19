Тамбовчане напишут тест по истории Великой Отечественной войны

В Тамбове, 3 декабря, как и по всей стране отметят День неизвестного солдата. В этот день тамбовчане присоединятся к международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны».

- Знания о Великой Отечественной войне можно будет проверить на специальных площадках, которые начнут работу в 11.00. Участникам тестирования предложат ответить на 30 вопросов, которые охватят наиболее значимые события военных действий, жизни в тылу и в оккупации, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Написать тест можно будет в Тамбовском государственном техническом университете, расположенном по адресу: Советская, 106 или онлайн. Подробную информацию об акции можно найти на сайте проекта.