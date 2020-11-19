Тамбовчанин набрал кредитов и перевел мошенникам 10 миллионов рублей

В Тамбове местный житель стал жертвой телефонных мошенников. Мужчине звонили с 40 разных номеров, уверяя в том, что его деньги счету находятся под угрозой. Сами аферисты представлялись то высокопоставленными сотрудниками правоохранительных органов, то руководителями Центрального банка.

Для совершения преступления мошенники использовали специальные компьютерные программы, так называемую СИП-телефонию.

Аферисты убедили тамбовчанина отправить собственные средства, а также взять три огромных кредита, и перечислить все на безопасный банковский счет. В итоге мужчина лишился более 10 миллионов рублей.

- Следственными органами возбуждено уголовное дело, проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий по установлению личностей мошенников, их задержанию и возврату похищенных сбережений.