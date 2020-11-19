Суд ужесточил приговор тамбовчанину, который ранил сожительницу ножом в живот

В Тамбове суд приговорил местного жителя к одному году колонии общего режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью сожительницы. Установлено, что будучи пьяным, мужчина во время ссоры ударил гражданскую жену кухонным ножом в живот.

Прокурор не согласился с таким приговором, посчитав его слишком мягким, и обжаловал его в апелляционном порядке.

- Апелляционным определением Тамбовского областного суда приговор Октябрьского районного суда г. Тамбова изменен, наказание усилено до 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.