В Тамбовской области вводят обязательный режим самоизоляции для беременных женщин

С 20 ноября по 3 декабря беременным нужно находиться дома

В Тамбовской области внесли очередные изменения в постановление о мерах по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции. Согласно новой редакции документа, обязательный режим самоизоляции, наряду с тамбовчанами старше 65 лет и людьми, страдающими хроническими заболеваниями, вводится для беременных женщин.

- Им необходимо соблюдать режим самоизоляции по месту жительства, по месту пребывания, в том числе в садовых домиках, с 20 ноября по 3 декабря, - говорится в постановлении.

На период самоизоляции беременные тамбовчанки смогут оформить листок нетрудоспособности.