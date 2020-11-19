Тамбовские продукты претендуют на победу в конкурсе «Вкусы России»

19 ноября стартовало народное голосование на первом национальном конкурсе, организованным Минсельхозом, «Вкусы России». От Тамбовской области в конкурсе принимают участие 5 региональных брендов: «Тамбовский окорок», «Мичуринские яблоки», «Тамбовский мед», «Тамбовская картошка», «Тамбовские томаты».

- Все тамбовские участники заявлены в двух номинациях - «Попробуй, полюбишь» и «Нас выбирают», - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

До 2 декабря в номинации «Нас выбирают» на сайте «Вкусы России» https://russiantastes.ru/ проходит народное голосование, где каждый житель страны может отдать свой голос за понравившийся бренд. Поиск участников доступен и по бренду, и по субъекту Российской Федерации. Любой желающий может поддержать до трех любимых брендов, но все они должны быть из разных регионов России.

По итогам голосования будут определены победители. По остальным 7 номинациям победителей определит конкурсная комиссия до 20 декабря текущего года.