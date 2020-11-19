Сбер провел онлайн конференцию, где участники обсудили инновационные подходы к строительному бизнесу в регионе

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В дискуссии приняли участие руководители фирм «Козерог», «Мегаполис», «Спецмонтаж», СК «Жупиков», ТАМАК, ТамбовБизнесСтрой, «1000 квартир», а также Агентства ипотечного жилищного кредитования Тамбовской области.

Тематика предусматривала рассмотрение инновационных подходов в строительном бизнесе региона, а также актуальных продуктов и услуг Сбера для комфортной жизни в домах, построенных из экологически чистых материалов.

Владимир Компаниец, управляющий Тамбовским отделением ПАО Сбербанк:

«В Сбере постоянно генерируются новые проекты, большинство из которых строятся на идеях сотрудников самого банка. Речь идет о таких направлениях как расширение безбумажного документооборота, сокращение использования пластика, участие в природоохранных акциях и прочее.

Сегодня мы приглашаем к партнёрству наших клиентов. И здесь тематика заметно расширяется. Убеждён, что строительный комплекс, нацеленный на возведение жилья и социальных объектов из экологически чистых материалов, представляет собой одно из самых перспективных направлений».

И.О. начальника Управления градостроительства и архитектуры Тамбовской области Эдуард Никулин, поддержав начинания Сбера, отметил необходимость усиления нормативного регулирования экологической повестки, а также взаимодействия предпринимателей, потребителей, властей и кредитных организаций при их разработке и внедрении.

В сообщении на online-конференции главного консультанта Управления градостроительства и архитектуры Татьяны Артёмовой речь шла о комплексном благоустройстве территорий в местах жилой застройки. Были рассмотрены кейсы зонирования, обращено внимание на взаимодействие строительных фирм с ресурсоснабжающими и эксплуатирующими организациями.

Мария Котельникова, возглавляющая Отдел по работе с партнёрами и ипотечного кредитования Тамбовского отделения ПАО Сбербанк представила собеседникам актуальные продукты и услуги на рынке ипотеки.

В ходе конференции отмечалось, что тамбовские партнёры «входят» в экологическую повестку «не с чистого листа». Во взаимодействии со Сбербанком фирма ТАМАК производит деревянные коттеджи из экологически чистой деловой древесины, обеспечивая 100-процентную ее переработку, включая некондиционные материалы, кору деревьев, сучья, а также стружки и опилки. «Мегаполис», ТамбовБизнесСтрой и «1000 квартир» сотрудничают при рекультивации бывших промзон, где обустраивают жилые микрорайоны. Отметим, что СК «Жупиков», включилась в программу «Зелёного дня», предоставляя клиентам Сбера пятипроцентную скидку на ипотечное жильё в экологически чистом микрорайоне.

Владимир Компаниец поблагодарил участников конференции за проявленный интерес и пригласил партнёров к продолжению и расширению сотрудничества.