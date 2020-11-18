Личные приемы тамбовчан будут проводить в Интернете

В Тамбовской области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции личные приемы жителей области переводят в формат видеоконференцсвязи. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Никитин.

- Несмотря на все вызовы, с которыми мы сталкиваемся, считаю, что нужно переключиться на дистанционный формат работы, - считает губернатор. - Такая практика у нас хорошо отработана. И надо ее широко использовать, увеличив количество мероприятий, встреч, онлайн-приёмов.

Кстати, неофициальный сайт губернатора Тамбовской области «Прямая линия» на прошлой неделе стал работать с серьезными перебоями, а некоторое время и вовсе был заблокирован из-за проведения технических работ. Сейчас ресурс тоже работает через раз.