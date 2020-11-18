В Тамбовской области мать-алкоголичку будут судить за жестокое обращение с сыном

В Бондарском районе 40-летняя местная жительница предстанет перед судом за жесткое обращение с годовалым сыном. Установлено, что она злоупотребляет алкоголем и не раз в его присутствии устраивала пьяные скандалы.

Кроме того, мать неоднократно уходила из дома и оставляла малыша без достаточного количества еды. Женщина совсем не занималась развитием мальчика и игнорировала рекомендации врачей. В итоге у ребенка выявили отставание в психическом и физическом развитии.

Органы опеки изъяли у нерадивой матери сына и поместили мальчика в Тамбовский областной специализированный дом ребенка.

- Уголовное дело по обвинению матери в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним, для рассмотрения по существу направлено в суд, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.