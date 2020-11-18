Стало известно, почему житель Котовска разгромил банкоматы

В отделе мужчина рассказал причину нападения на банкоматы Фото: УМВД России по Тамбовской области

Ночью 17 ноября 34-летний житель города Котовска решил снять со своей банковской карты наличные деньги. Для этого он пришел в офис самообслуживания, но баланс его карты оказался нулевым. Банковский терминал отказал ему в выдаче наличных денег. Достав из-под куртки молоток, мужчина разгромил банкомат, которым он пытался воспользоваться, а также два соседних, а потом еще сломал стеклянные перегородки и батарею отопления в офисе самообслуживания.

После того, как в офисе самообслуживания сработала тревожная кнопка, туда приехали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Они задержали дебошира и передали его полицейским. 34-летнего жителя Котовска доставили в отдел.

- В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. – За это преступление предусмотрено до двух лет лишения свободы.

После проведения экспертизы выяснилось, что в момент погрома мужчина находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Раньше он не раз привлекался к уголовной ответственности за кражи и нанесение побоев. Сейчас назначено проведение экспертизы по подсчету ущерба, причиненного преступными действиями котовчанина. По предварительным данным, мужчина уничтожил и повредил имущества банка на сумму больше 380 тысяч рублей.