В Тамбове коммунальщики обработают от гололеда более 850 дворов

На сегодня уже обработали 81 процент дворов Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове коммунальные службы приступили к противогололедным мероприятиям. По поручению техзаказчика работ МКУ «Долговой центр» подрядные организации начали обрабатывать дворы пескосоляной смесью. Всего заключено 14 договоров с 8 подрядными организациями, которые будут осуществлять уборку и обработку 859 дворов.

- Контроль над работами по уборке проводится в штатном режиме специалистами учреждения в соответствии с условиями договора и техническими нормативами, в настоящее время обработан 81 процент дворов, требующих обработки, - сообщили в пресс-службе администрации города Тамбова.

Тамбовчане могут обратиться в МКУ «Долговой центр» по телефону 72-05-86 и сообщить о качестве выполнения работ по уборке дворовых территорий.