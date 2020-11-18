В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» в Тамбовскую область приедет делегация Олимпийских чемпионов. Звезды советского спорта встретятся со школьниками, а также тренерами, учителями физической культуры и ветеранами спорта. Именитые спортсмены посетят тренировки в спортшколах региона и оценят спортивную инфраструктуру.

19 ноября встречи пройдут в Рассказово, 20 ноября – Мичуринске, 21 ноября в Тамбове. 22 ноября завершится визит в Кирсанове, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

В состав делегации вошли:

- Нина Смолеева - двукратная олимпийская чемпионка по волейболу, серебряный призёр Олимпийских игр, чемпионка мира, бронзовый призер чемпионата мира, победитель розыгрыша Кубка мира, четырехкратная чемпионка Европы, шестикратный победитель розыгрыша Кубка европейских чемпионов, семикратная чемпионка СССР, в 2006 году единственная из российских волейболисток введена в Волейбольный Зал славы в США; награждена орденом «Знак Почета», медалью «За трудовую доблесть», отличник физической культуры и спорта.

- Антонина Зеликович - самая титулованная российская спортсменка в академической гребле: трехкратный призер олимпийских, многократный победитель всесоюзных и международных регат, 18-кратная чемпионка СССР, заслуженный мастер спорта СССР.

- Людмила Жигилий - олимпийская чемпионка по волейболу, двукратный призер чемпионатов мира, победитель розыгрыша Кубка мира, чемпионка Европы, двукратная чемпионка СССР, обладатель Кубка СССР, победитель розыгрыша Кубка европейских чемпионов, заслуженный мастер спорта России (г. Москва);

- Ирина Макогонова - олимпийская чемпионка по волейболу, призер чемпионата мира, призер Кубка мира, чемпионка Европы, серебряный призер чемпионата Европы, двукратный победитель розыгрыша Кубка Европейских чемпионов, пятикратная чемпионка СССР, двукратный призер чемпионов СССР, чемпионка Всемирной Универсиады, награждена орденом «Знак Почета», знаком «За заслуги перед Воронежской областью», заслуженный мастер спорта СССР (г. Воронеж).

- Сергей Ольшанский - бронзовый призер олимпийских игр по футболу, капитан сборной команды «Спартак», капитан национальной олимпийской сборной команды СССР, чемпион СССР, обладатель Кубка СССР, тренер по футболу, полковник в отставке, выступал за Центральный Спортивный Куб Советской Армии (ЦСКА), заслуженный мастер спорта СССР.