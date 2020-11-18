В Мичуринске под колесами иномарки оказался пешеход

Мужчина не пошел на пешеходный переход, который был совсем рядом Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В Мичуринске под колесами автомобиля оказался пешеход. Авария произошла 17 ноября в 18 часов 30 минут на улице Кирсановской в районе дома №29. По данным регионального УГИБДД, 48-летний водитель автомобиля «Volkswagen Crafter» наехал на 49-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.

- В результате ДТП пешехода с травмами доставили в ТОГБУЗ «Мичуринская центральная городская больница им. Брюхоненко», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.