При столкновении двух машин в Тамбове пострадал годовалый мальчик

В аварии получили травмы двое взрослых и маленький ребенок Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали двое взрослых и годовалый малыш, произошла 17 ноября в 11 часов 40 минут на улице Карла Маркса в районе дома №459 города Тамбова произошло столкновение автомобилей «Renault Fluence», под управлением 30-летнего мужчины «ВАЗ-2114», за рулем которого находился 36-летний водитель.

- В результате аварии травмы получили водители обеих машин, мужчин доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. – Пострадал также годовалый пассажир автомобиля «ВАЗ-2114», мальчика отправили в ГБУЗ «Детская областная клиническая больница».