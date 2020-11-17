Тамбовчанина обвиняют в насилии над гражданской женой и ее смерти

Во время нападения мужчина был пьян Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В региональном СКР завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Рассказово. Мужчину обвиняют в преступлениях по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

По версии следствия, ночью 7 сентября этого года гражданские супруги вместе возвращались домой. Между пьяным мужчиной и его сожительницей возникла ссора. В ходе конфликта рассказовец избил женщину и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Жертва нападения вскоре скончалась в больнице от полученной во время избиения травмы головы.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.

Известно, что в октябре 2019 года мужчина освободился из колонии, где отбывал наказание за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.