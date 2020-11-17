Тамбовщина получит еще 350 миллионов рублей на детские выплаты

Тамбовская область, как и другие регионы страны, получит дополнительные средства на детские выплаты. На эти цели из резервного фонда правительства направят почти 62 млрд рублей.

Как поясняют на сайте правительства РФ, необходимость дополнительного финансирования связана с увеличением количества детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в стране уже более 4,2 миллиона человек.

Напомним, новая мера поддержки российских семей с детьми была введена указом президента РФ с 1 января 2020 года. Выплаты начались с 1 июня.

Право на финансовую помощь государства имеют семьи с низкими доходами и воспитывающие детей от 3 до 7 лет. Размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребёнка.

Распоряжением правительства РФ от 14 ноября 2020 года, Тамбовской области будет дополнительно выделено более 350 млн. рублей. Всего в 2020 году на эти цели федеральный бюджет выделил в этом году нашему региону 1531,9 млн рублей. Региональный бюджет также обеспечил требуемое софинансирование в размере 151,5 млн рублей.

- Размер пособия для Тамбовской области составляет 4745 рублей ежемесячно, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - В настоящее время этой мерой соцподдержки пользуются более 30 тысяч детей.