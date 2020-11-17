Тамбовчане могут вызвать «социальное такси»

Служба «социального такси» в Тамбовской области работает на протяжении нескольких лет. Автопарк «социального такси» имеет семь единиц транспорта, из них два легковых и пять специализированных автомобилей.

Потребность в данной услуге возрастает с каждым годом. В 2017 году «социальным такси» воспользовались 485 граждан, в 2018-м - 979 человек. В 2019 году уже 1988 тамбовчан совершили поездки.

В 2020 году работа не прекращалась и в условиях пандемии: с марта по ноябрь было совершенно 542 поездки по заявкам тамбовчан с ограниченными возможностями здоровья. До введения ограничений было отработано еще более 200 заявок.

Услугами «социального такси» могут воспользоваться как дети, так и взрослые с нарушением опорно-двигательного аппарата или нарушением зрения. Четыре раза в квартал услуга предоставляется бесплатно.

«Социальным такси» можно воспользоваться для поездки к социально значимым объектам и обратно.

- Услуга «социального такси» предоставляется жителям всех населённых пунктов Тамбовской области, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Консультацию можно получить по телефону 8 (4752) 45-62-01.