В Мичуринске мошенник «повесил» кредит на друга-инвалида

В Мичуринске завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В декабре прошлого года мужчина взял у своего знакомого инвалида 1 группы паспорт, якобы чтобы помочь ему в оплате коммунальных услуг. Однако документ ему был нужен для других целей.

Воспользовавшись внешним сходством со своим знакомым, мичуринец по его паспорту взял кредит в одном из банков на пылесос и автомагнитолу. Получив товары, обвиняемый даже и не думал за них расплачиваться. В итоге он причинил ущерб кредитному учреждению в размере 16 045 рублей.

- В ходе расследования уголовного дела, были установлены все обстоятельства совершенного преступления, опрошены свидетели, изъята необходимая документация. Уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.