В Тамбове конфликт двух мигрантов закончился поножовщиной

В скорую медицинскую помощь города Тамбова обратились работники автостанции техобслуживания, расположенной в районе улице Ипподромной. Они рассказали, что к ним пришел окровавленный мужчина. Медики выехали на место происшествия, где оказали пострадавшему первую помощь и доставили его в одну из больниц областного центра.

Полицейские установили, что пострадавшим является 30-летний мигрант из ближнего зарубежья. По его словам, вечером после работы, в помещении, где он жил вместе с другими мигрантами, между ним и его знакомым произошла ссора, переросшая в драку. Впоследствии один из мужчин схватил нож и ударил им своего знакомого в живот.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 29-летнего мигранта из Средней Азии. Стражи порядка доставили мужчину в отдел полиции, где он дал признательные показания.

- В отношении подозреваемого составлен административный протокол. После установления степени причинения вреда здоровью будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.