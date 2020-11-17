В Мичуринске по решению суда снесли старый торговый павильон

Ларек появился в центре наукограда еще в 2008 году

В Мичуринске по решению суда демонтировали торговый павильон на улице Федеративной. Металлоконструкция появилась здесь в 2008 году на основании договора, но после его расторжения владелец не захотел сносить строение. После длительных судебных тяжб нарушителя удалось принудить к исполнению решения высшей инстанции. Торговая палатка, которая не вписывалась в архитектуру центральной части наукограда, и угрожала безопасности покупателей, демонтирована. Теперь пространство на перекрестке улиц Федеративная и Интернациональная приобрело более ухоженный вид.

- Торговый павильон стал вторым демонтированным в текущем году, - сообщает пресс-служба администрации наукограда. - Напомним, незаконно установленную торговую палатку в соответствии с решением суда также демонтировали в конце октября на улице Мира города Мичуринска.

Фото пресс-службы администрации города Мичуринска