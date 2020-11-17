У железнодорожного вокзала Тамбова нарушались правила торговли свежей выпечкой

В прокуратуре Советского района нашли нарушения в деятельности владелицы павильона по продаже свежей выпечки, установленного на Привокзальной площади Тамбова. Выяснилось, что коммерческую деятельность хозяйка торговой точки ведет без регистрации в налоговой.

Помимо этого при организации торговли ею не соблюдаются требования закона «О пожарной безопасности». Горючие материалы на момент проверки хранились у электрического щитка, помещение не было оснащено огнетушителем. В нарушение санитарных норм на выпечку отсутствовала дата изготовления. В торговом помещении, находящемся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии, не оборудована туалетная комната, у продавца не была оформлена медицинская книжка.

- По данным фактам прокурором района вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях по ст. 6.3, по ч. 1 ст. 20.4 и ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ, которые направлены для рассмотрения в уполномоченные органы, - сообщили в прокуратуре Тамбовской области.