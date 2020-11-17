Тамбовские школьницы стали победительницами Всероссийского конкурса сочинений

По итогам федерального этапа Всероссийского конкурса сочинений его победителями стали две школьницы из нашего региона. Это Оксана Левыкина, ученица 11 класса лицея № 6 г. Тамбова и Елизавета Самодурова, ученица 6 класса школы № 4 г. Рассказово.

Всероссийский конкурс сочинений проводился в три этапа - на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. В нем участвовали четыре возрастные группы: учащиеся 4–6-х классов, 7–9-х классов, 10-11-х классов и студенты. Организатором конкурса выступило Министерство просвещения РФ.

- На федеральный этап конкурса поступило 371 сочинение из 85 субъектов РФ. Всего победителями заключительного тура конкурса стали 100 учащихся из 59 субъектов Российской Федерации, они набрали более 52 баллов из 60 возможных, - сообщает управление образования и науки Тамбовской области.