На Тамбовщине столкнулись два КамАЗа

КамАЗы не смогли разъехаться на полевой дороге Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Столкновение двух большегрузов произошло 16 ноября в 12 часов 10 минут на 2-ом километре полевой дороги между деревнями Бредихино и Ракитино, проходящей по территории Ржаксинского района. 28-летний водитель автомобиля «КамАЗ», в составе прицепа «8531ОА», не учел дорожные и метеорологические условия, и поэтому столкнулся с двигавшимся навстречу «КамАЗ», в составе прицепа «8531ОА», под управлением 30-летнего мужчины.

- В результате ДТП травмы получил 28-летний водитель, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. – Мужчину доставили в ТОГБУЗ «Уваровская ЦРБ».