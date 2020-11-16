Тамбовчанин надругался над женщиной на глазах у ее ребенка

В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления по ч. 1 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

По версии следствия, вечером 27 июня этого года, обвиняемый встретил на улице Мичуринской города Тамбова идущую домой вместе с малолетним ребенком 31-летнюю женщину. Мужчина шел за ней по пятам до самого подъезда. Зайдя внутрь, уже в лифтовом холле, он схватил потерпевшую и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.