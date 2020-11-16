Многодетным семьям Мичуринска выдали участки, на которых нельзя строиться

Многодетные семьи Мичуринска обратились с коллективной жалобой к Уполномоченному по правам человека в Тамбовской области. Люди сообщили, что в конце 2016 года они, как льготники, получили от местной администрации участки под строительство, расположенные по Лавровскому переезду. Но за прошедшие годы начать строить здесь дома семьи не могут, потому что участки со 2 по 12-й пересекает земляной вал высотой 1,5-2 метра. Кроме того, местная мэрия не позаботилась о том, что спланировать здесь необходимую для жизни инфраструктуру. Здесь нет электричества, газа, воды и даже подъездных путей. Многочисленные обращения людей в мэрию Мичуринска с просьбой устранить препятствия для строительства ни к чему не привели. В администрации людям сказали, что на это нет денег. Проигнорировали там и рекомендации омбудсмена.

- Не желая выполнять возложенные законом обязанности по благоустройству соответствующей территории, орган местного самоуправления указывает, что не знал о наличии вала не предоставляемых многодетным семьям земельных участках, - рассказали в аппарате Уполномоченного. - В связи с этими возникает вопрос, каким образом происходил отбор и формирование земельных участков, и почему при этом не учитывались требования к обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурой, а также сама возможность использования земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

Усмотрев в бездействии администрации Мичуринска нарушение прав многодетных семей, Уполномоченный обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку.