Юные дзюдоисты из Мичуринска отличились на соревнованиях во Владимире

Мичуринские спортсмены успешно выступили на соревнованиях, завоевав золотую и серебряные медали

На соревнованиях по дзюдо, которые прошли во Владимире, спортсмены из Тамбовской области завоевали две награды. По информации регионального управления по физической культуре и спорту, воспитанник СШОР №4 «Мичуринск» Яков Тариков стал победителем соревнований. Он выиграл четыре встречи подряд, а в финальной схватке одолел противника из Калининградской области.

Еще одну медаль, но уже серебряную, взял воспитанник той же школы Рауф Нагиев. Спортсмен из Мичуринска занял второе место в весовой категории до 46 кг.

Фото: пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области