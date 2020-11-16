В Тамбове проходит уборка снега

К уборке первого снега в Тамбове оказались готовы Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В минувшие выходные в Тамбове выпал снег. Сотрудники муниципального учреждения «Спецдорсервис» были готовы к такой погоде, а также к понижению температуры до минус 7 градусов, поэтому как только начался снегопад, приступили к обработке и прометанию городских дорог.

- К ночным работам привлекли 16 пескоразбрасывателей и столько же плужно-щеточных тракторов, тротуарная техника, - сообщает пресс-служба мэрии Тамбова. - Легкий снегопад продолжался до 4 часов 30 утра 16 ноября. Работы по уборке города не останавливаются.