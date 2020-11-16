В столкновении двух иномарок на тамбовской трассе погиб пассажир одной из машин

Пострадали водители обоих автомобилей Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в результате которой погиб мужчина, произошла 15 октября в 16 часов 55 минут на 9 километре автодороги «Тамбов-Шацк-Сосновка-Староюрьево-Первомайский», проходящей по территории Сосновского района. Здесь столкнулись автомобили «Hyundai Elantra», под управлением 33-летней женщины и «Mazda CX-5», за рулем которой находился 52-летний водитель.

- В результате ДТП травмы получил 43-летний пассажир автомобиля «Hyundai Elantra», мужчину доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, где от полученных травм он скончался в течение суток, - сообщают в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - Водители обеих машин также пострадали и находятся в больнице.