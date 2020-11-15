Жителей Тамбовской области предупреждают о гололеде и мокром снеге

Тамбовские синоптики объявили экстренное предупреждение на территории области 15 ноября. В ближайшее время ожидается налипание мокрого снега, местами гололед.

Из-за неблагоприятных погодных условий увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушениями в работе систем ЖКХ. Также возможны обрушения слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падение деревьев со слабой корневой системой.

Кроме того, может вырасти число случаев травматизма среди населения. Это связано с падением на льду из-за плохого состояния и прилегающей территории жилых домов.

ГУ МЧС России по Тамбовской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам вызова экстренных служб «112» и «101». Звонки принимаются круглосуточно.