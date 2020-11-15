На 15 ноября в Тамбовской области нашли коронавирус у 114 человек

фото из архива "КП". Фото: Иван МАКЕЕВ

Прирост зараженных в Тамбовской области за минувшие сутки составил 114 человек. Из них: 37 мужчин, 65 женщин, 12 детей (мальчики 1 года, 6, 7, 8, 16, 17 лет, девочки 2, 4, 8,15, 16 лет). Возраст взрослых от 18 до 90 лет. Всего за время эпидемии количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом достигло 11 416.

Окончили лечение и выздоровели 9482 человека: 5120 выписали из стационара, 4362 сняли с амбулаторного наблюдения. Госпитализированы 700 тамбовчан, из них диагноз «пневмония» у 671 человека. На домашнем карантине - 3677 (из них подтвержденных случаев - 1155, они входят в общее количество). Сняты с наблюдения на дому – 28 610. Выписано из больниц – 7615. Всего обследованных - 40602.