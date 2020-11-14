«Старый» Тамбов ждет инвентаризация

Провести инвентаризацию всех домов, которые расположены в центральной части города по улице Советской от улицы М. Горького до Красноармейской площади, предоставив полную информацию по каждому из них — такую задачу поставил перед подчиненными временно исполняющий полномочия главы города Тамбова Максим Косенков на прошедшем 13 ноября совещании.

- Речь идет не только о домах, которые являются памятниками архитектуры, - подчеркнул Максим Юрьевич. - Нам необходимо получить полную картину последовательно по каждому дому. Составьте такой паспорт, где будет зафиксировано, кто собственник, в каком состоянии находится здание, является ли оно памятником архитектуры, будет отражена другая значимая информация. Для того, чтобы начать приводить в порядок внешний облик города — а в этом, безусловно, есть огромная потребность — надо представлять, с чем нам предстоит работать. И это будет только первый шаг. Постепенно будем работать и с другими улицами города.

Временно исполняющий полномочия главы города напомнил, что такая задача должны быть решена оперативно, в максимально короткий срок. Кроме того, по поручению Косенкова уже в ближайшие дни в Тамбове начнутся проверки соблюдения правил размещения вывесок и информационных конструкций на фасадах зданий.